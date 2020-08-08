В Дудинском морском порту прибавилось ещё два мобильных крана Liebherr–420

Они поступили в Заполярный транспортный филиал по программе обновления парка мобильных кранов. Первые два их «собрата» порт получил в прошлом году.

Эти немецкие краны способны перемещать грузы весом до 124 тонн. Для сравнения: их предшественникам по плечу были максимум 64 тонны. Новая техника автономна, свободно передвигается по причалу на колёсах, способна перемещать до 38 контейнеров в час и доставлять грузы весом до 40 тонн на дальний борт судна на вылете стрелы 36 метров.

Все используемые для работы Liebherr-420 электрические и электронные компоненты соответствуют военным стандартам, северные морозы и влажность кранам пятого поколения не страшны. Добавим сюда современный дизайн с винтовой лестницей для подъёма в кабину и саму кабину, остеклённую на 70 процентов для хорошего обзора.

После сборки «новичкам» предстоит ещё пройти технические испытания и проверку Ростехнадзора. Использовать «богатырей» будут для перемещения тяжеловесных грузов на ППК–1 (первом производственно–погрузочном комплексе).

В ближайшие пять лет количество мобильных кранов Liebherr–420 на причалах Дудинского порта увеличится до десяти, что позволит быстро и качественно отгружать металлопродукцию Заполярного филиала.