В Дудинском морском порту завершилась зимняя навигация Таймырской топливной компании

Почти в два раза увеличились поставки дизельного топлива класса «Евро-4», которые составили 84 000 т против 43 000 т за аналогичный период прошлого года. Это связано в первую очередь с масштабной реконструкцией нефтебазового комплекса Таймырской топливной компании в Норильском промышленном районе и Дудинке и со снижением объёмов хранения топлива на нефтебазах. В период летней навигации запасы не накапливались, а по необходимости завозились в зимний период Северным морским путем.

Для доставки нефтепродуктов использовали танкер ледокольного типа «Енисей», который входит в состав собственного флота «Норникеля». Кроме того, были задействованы суда «СП Дудинка» и «Анабар», это обусловлено возросшей потребностью в топливе у ключевых заказчиков — предприятий «Норникеля», и разработкой новых месторождений.

Сейчас в компании межнавигационный период, идёт подготовка к паводковому сезону, после чего будет открыта летняя навигация по Енисею.