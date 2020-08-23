Енисейское речное параходство доставит круглый лес

Енисейское речное пароходство осуществляет доставку из посёлка Стрелка в Дудинку двух плотокараванов круглого леса общим объёмом около 50 тыс. кубических метров. Первый прибыл 14 июля, второй плот был отправлен 10 августа.

Ежегодно деревообрабатывающие предприятия, расположенные на Ангаре, поставляют к перевозке судами Енисейского речного пароходства круглый лес для нужд компании «Норникель».

Доставку лесоплотов объёмом порядка 25 тыс. кубометров каждый выполняет буксирный теплоход «Механик Руденко». Всего запланировано два рейса, их продолжительность — порядка 12 дней каждый. Поставщиком леса является Енисейская сплавная контора.

На участке от посёлка Стрелка до острова Комсинский проводка плота осуществлялась со вспомогательной тягой (дополнительный теплоход работает слева или справа у плотопонтона, направляя его в нужную сторону).

Спуск состава через Осиновскую систему осуществлялся в сопровождении капитанов–наставников службы безопасности судовождения Енисейского пароходства. Осиновская система — участок реки на Енисее, представляющий собой скопление десятка песчаных и каменистых островов и порогов. Это одно из наиболее опасных мест на нижнем Енисее. Судовой ход здесь очень узок и неглубок — 2–2,5 метра.

Участок протяжённостью 75 километров караван проходит примерно за восемь часов: в пороге скорость течения достигает 12 километров в час. На всём пути следования состава судоводители учитывают силу и направление ветра, используют естественные прикрытия от волны — мысы, береговые излучины и выступы. При сильном ветре и волнении плот устанавливают на отстой в месте со слабым течением и песчаным либо песчаногалечным грунтом. В этот раз во время шторма на Енисее теплоходы четверо суток простояли на траверзе реки Хантайки.

В Дудинке на выемке леса из воды работают два плавкрана пароходства.

Енисейское речное пароходство ежегодно обеспечивает перевозку 100% всех грузов, идущих по Енисею в адрес Заполярного филиала ПАО ГМК «Норильский никель».