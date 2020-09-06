В духе Севера

Новшество фестиваля этого года — он проходил онлайн, и каждый из подписчиков страницы управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля» в Инстаграме мог повлиять на результаты конкурса, ставя лайки под фото понравившейся работы. Вместе с тем решение о присуждении Гран–при принималось судейской коллегией, в которую вошли представители компании и городских учреждений культуры. Работа Виктории Поповой «Дух Севера», выполненная в технике резьбы по дереву, впечатлила и подписчиков, и жюри.

Виктория поделилась историей создания работы:

– Муж рубил дрова на баню. И одно полено разрубить не получалось. Я взяла его в руки и не смогла сжечь. Поставила и смотрела. Интересовалась у близких, кто что видит. То, что видели другие, не видела я, либо это было неинтересно мне. Смотрела долго, а потом увидела крыло. И в процессе резьбы показался старец, уставший, но не сломленный. Само тело — это тёмная смола, она как камень, а крылья лёгкие и белые. Показала сыну, и он сказал, что это Дух Севера. Такое название и оставила. Некоторые говорили: «Это дрова, выкинь и забудь!». А один мужчина–мастер поверил в меня и сказал: «Раз ты видишь, то и сделать сможешь!» Работу выполнила, находясь в отпуске, — мы с мужем из–за этого коронавируса никуда не поехали и жили на даче в тундре. Можно сказать, Дух Севера — мой ответ вирусу!