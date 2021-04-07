В двух посёлках Таймыра появятся базовые станции сотовой связи и мобильного интернета
В двух посёлках Таймыра появятся базовые станции сотовой связи и мобильного интернета
Согласно постановлению правительства Красноярского края «Об утверждении распределения в 2021 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населённых пунктов Красноярского края», отдалённые уголки Таймыра будут обеспечены услугами связи.
На обеспечение отдалённых поселений Таймыра услугами связи из краевого бюджета будет выделено почти 17,5 млн рублей. Базовые станции сотовой связи и мобильного интернета появятся в посёлках Волочанка и Новорыбная. Также прогресс дойдёт и до посёлков Потапово, Хантайское Озеро, Байкаловск, Воронцово, Усть-Порт, Жданиха, Катырык, Новая, Попигай, Сындасско и Хета.
Мероприятия реализуются в рамках краевой госпрограммы «Развитие информационного общества». В 2020 году губернатор края Александр Усс решил продлить еще на два года направление по обеспечению малочисленных населённых пунктов услугами связи.
Министр цифрового развития края Николай Распопин: «Создание качественной инфраструктуры связи - одно из приоритетных направлений деятельности министерства. На данный момент 99,2% жителей Красноярского края обеспечены сотовой связью, 97,9% населения имеют доступ в интернет. На территории региона ещё есть малочисленные и отдаленные населённые пункты, которые пока не обеспечены услугами связи, поэтому глава региона решил включить мероприятия по организации услуг связи в госпрограмму в этом году и следующем. В краевом бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрено 76 млн рублей».