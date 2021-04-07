В двух посёлках Таймыра появятся базовые станции сотовой связи и мобильного интернета

На обеспечение отдалённых поселений Таймыра услугами связи из краевого бюджета будет выделено почти 17,5 млн рублей. Базовые станции сотовой связи и мобильного интернета появятся в посёлках Волочанка и Новорыбная. Также прогресс дойдёт и до посёлков Потапово, Хантайское Озеро, Байкаловск, Воронцово, Усть-Порт, Жданиха, Катырык, Новая, Попигай, Сындасско и Хета.

Мероприятия реализуются в рамках краевой госпрограммы «Развитие информационного общества». В 2020 году губернатор края Александр Усс решил продлить еще на два года направление по обеспечению малочисленных населённых пунктов услугами связи.

Министр цифрового развития края Николай Распопин: «Создание качественной инфраструктуры связи - одно из приоритетных направлений деятельности министерства. На данный момент 99,2% жителей Красноярского края обеспечены сотовой связью, 97,9% населения имеют доступ в интернет. На территории региона ещё есть малочисленные и отдаленные населённые пункты, которые пока не обеспечены услугами связи, поэтому глава региона решил включить мероприятия по организации услуг связи в госпрограмму в этом году и следующем. В краевом бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрено 76 млн рублей».