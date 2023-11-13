В Енисейском речном пароходстве подвели итоги навигации

По реке Большая Хета за весенний период завезли 174 тысячи тонн грузов. В течение лета – ещё порядка 37 тысяч тонн. Таким образом, под проект «Роснефти» по Большой Хете было завезено 211 тысяч тонн грузов.

Основной объём грузоперевозок традиционно пришёлся на долю компаний, входящих в корпоративную структуру «Норникеля». Он снизился в сравнении с прошлым годом, что обусловлено завершением первого этапа «Серной программы». Что же касается завоза оборудования и материалов для второй очереди строительства, они были отсрочены в связи с перепроектированием под поставки отечественных производителей из-за международных санкций.

«Навигация 2023 года прошла более спокойно по сравнению с маловодным 2022 годом, когда приходилось перенаправлять грузы с Красноярского в Лесосибирский порт, а на коротком плече от Красноярска до впадения в Енисей Ангары суда курсировали загруженными на неполную осадку. Конечно, простых навигаций не бывает, и в этом году уровни воды местами были далеки от идеальных, но в общем компания провела полномасштабную навигацию в штатном режиме», – отметила генеральный директор Енисейского речного пароходства Ольга Ксанф.

В 2024 году Енисейское речное пароходство планирует перевезти 3,5 млн тонн грузов.