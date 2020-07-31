В Енисейском речном пароходстве стартовал конкурс среди экипажей

Конкурс «Лучший экипаж» проводится с 2011 года и уже стал доброй традицией для плавсостава судоходной компании «Енисейское речное пароходство» (дочерняя компания «Норникеля»). Конкурс ежегодно проходит среди экипажей судов для повышения престижа профессий речного флота, стимулирования работников к повышению квалификации, улучшению дисциплины и в итоге – безопасности судовождения.

В течение навигации специально созданная комиссия из представителей различных подразделений пароходства будет оценивать конкурсантов по балльной системе. Анализируется работа экипажей по ряду критериев: безаварийность, соблюдение норм охраны труда, безопасности плавания и пожарной безопасности, техническое содержание судна, отсутствие замечаний со стороны надзорных органов, инспекторской комиссии, а также дисциплинарных взысканий.

Как говорят капитаны теплоходов-победителей прошлых лет, чтобы завоевать почётное звание «Лучший экипаж», необходимо работать безаварийно, выполнять все задачи пароходства на навигацию, содержать системы и механизмы судна в исправности и идеальном порядке, соблюдать дисциплину и правила безопасности. Напомним, в 2019 году призовые места в конкурсе заняли сразу шесть экипажей судов ЕРП.

Итоги смотра-конкурса будут подведены 2 ноября. Победители и призёры будут награждены денежными премиями и ценными подарками.