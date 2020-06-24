В эти дни исполняется 85 лет со дня основания Норильлага

История Норильлага началась в 1935 году в Москве, когда Советом народных комиссаров СССР было принято Постановление «О строительстве Норильского никелевого комбината». Просуществовал один из крупнейших лагерей Сибири более двадцати лет с 1935 по 1956 гг. - с десятками лаготделений и лагпунктов в Норильске, Дудинке, арктических и южных районах Красноярского края.

В первый год существования Норильлага на Таймыр прибыло 1 200 заключённых, в 1936-м – 1 251 человек, а в 1937-м – 9 139, заключённые ликвидированной тюрьмы особого назначения на Соловецких островах (СЛОН). К 1939 году на территории Норильска и Дудинки насчитывалось уже пять лагерных отделений.

Более чем за 20 лет через Норильлаг прошло от 300 до 500 тысяч заключённых, представителей 22 стран мира, около 60% которых были русские.

Сосланные на Таймыр люди добывали уголь, вырабатывали кокс, трудились на углесортировке, строили шахты, рудники, железную дорогу, Дудинский морской порт, Норильский комбинат и другие промышленные объекты. Военные годы стали самыми страшными для обитателей Норильлага. Каторжан почти перестали кормить, увеличив при этом нормы выработки и продолжительность рабочего дня. В результате погибли более семи тысяч человек, большей частью - от истощения. Самым «смертным» был 1943 год. От болезней и травм скончались более двух тысяч лагерников, 97 «политических» были расстреляны.

По материалам Таймырского краеведческого музея