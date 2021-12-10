В этом году подарки от муниципалитета получат 16 350 детей

Получателями традиционно станут дети работников бюджетной сферы, а также отдельные категории детей — находящиеся под опекой, дети-сироты, воспитанники социального приюта и другие. Как рассказали в управлении социальной политики Норильска, в первом случае подарки будут вручены детям до 14 лет включительно, во втором — до 18 включительно.

В этом году подарок состоит из сумки, принт которой отражает северную тематику, включая изображения животных — символов Большого Норильска — совы, песца, медведя и оленя. Сумка снабжена длинным ремешком для удобства (зачастую новогодние сумки дети в течение года носят на тренировки или дополнительные занятия), а также светоотражающими элементами.

Традиционный кондитерский набор упакован в пластиковую коробку в форме символа года — Тигра, ассортимент конфет широкий — до 53 наименований, сообщила руководитель управления Светлана Бабурина.

Также в подарок входит мягкая игрушка-антистресс тиргёнок, книжка «Начинаем рисовать», которая позволит детям освоить навыки этого увлекательного искусства. Завершающий штрих — открытка-календарь с поздравлениями от главного новогоднего волшебника — Деда Мороза.

Каждый набор обошёлся городу в 858 рублей. Общая сумма, потраченная на подарки, — больше 14 млн рублей.

В управлении соцполитики напомнили, что если оба родителя в семье либо одинокий родитель состоят на учёте в Центре занятости населения, то положенные их детям подарки они получат там. Детям-инвалидам новогодние наборы вручают в центре «Виктория», находящимся под опекой — в отделе опеки и попечительства. Подарки детям работников бюджетной сферы выдаются по месту работы родителей.