МАУ ИЦ «Норильские новости»

В этом году подарки от муниципалитета получат 16 350 детей

В этом году подарки от муниципалитета получат 16 350 детей

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В этом году подарки от муниципалитета получат 16 350 детей

Выдача новогодних наборов начнётся уже с 13 декабря.

В этом году подарки от муниципалитета получат 16 350 детейВ этом году подарки от муниципалитета получат 16 350 детейВ этом году подарки от муниципалитета получат 16 350 детейВ этом году подарки от муниципалитета получат 16 350 детейВ этом году подарки от муниципалитета получат 16 350 детей

Получателями традиционно станут дети работников бюджетной сферы, а также отдельные категории детей — находящиеся под опекой, дети-сироты, воспитанники социального приюта и другие. Как рассказали в управлении социальной политики Норильска, в первом случае подарки будут вручены детям до 14 лет включительно, во втором — до 18 включительно.

В этом году подарок состоит из сумки, принт которой отражает северную тематику, включая изображения животных — символов Большого Норильска — совы, песца, медведя и оленя. Сумка снабжена длинным ремешком для удобства (зачастую новогодние сумки дети в течение года носят на тренировки или дополнительные занятия), а также светоотражающими элементами.

Традиционный кондитерский набор упакован в пластиковую коробку в форме символа года — Тигра, ассортимент конфет широкий — до 53 наименований, сообщила руководитель управления Светлана Бабурина.

Также в подарок входит мягкая игрушка-антистресс тиргёнок, книжка «Начинаем рисовать», которая позволит детям освоить навыки этого увлекательного искусства. Завершающий штрих — открытка-календарь с поздравлениями от главного новогоднего волшебника — Деда Мороза.

Каждый набор обошёлся городу в 858 рублей. Общая сумма, потраченная на подарки, — больше 14 млн рублей.

В управлении соцполитики напомнили, что если оба родителя в семье либо одинокий родитель состоят на учёте в Центре занятости населения, то положенные их детям подарки они получат там. Детям-инвалидам новогодние наборы вручают в центре «Виктория», находящимся под опекой — в отделе опеки и попечительства. Подарки детям работников бюджетной сферы выдаются по месту работы родителей.

10 декабря в 12:40 460
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