В этом году празднование Нового года в Центральном районе переместится из парка «Озеро Долгое» на Театральную площадь

Планируется выпилить до 800 блоков (каждый по 400 кг), которые после обработки воплотятся в символы наступающего года и сказочных персонажей. Традиционно этискульптуры установят у различных административных зданий города, рассказал Анвар Низамутдинов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства:

- В этом году для Центрального района заключено два муниципальных контракта на 30 млн рублей: на обустройство снежных городков и на создание ледовых композиций. Сейчас ледяные блоки уже вырубают, они пока не такие большие, как в прошлом году - все видят, что морозы ещё не наступили. Но это даже хорошо, ведь работать с блоками толщиной в 4-5 см удобнее: их проще перевозить, собирать, выпиливать из них фигуры. Толстый лёд колкий, его сложнее художественно оформлять.

Общегородское празднование Нового года в этом году переместится с ул. Комсомольской на Театральную площадь. Там вокруг центральной ели раскинется лабиринт размером 25 на 50 метров, выполненный в тематике сказки «Алиса в стране чудес». По мнению авторов идеи, подвижный квестоценят и взрослые, и дети, а постепенное его прохождение позволит познакомиться со всеми персонажами знаменитой истории.Новогодние лабиринты обустроят также в Оганере и на стадионе «Заполярник», правда, в уменьшенных габаритах – примерно 15 на 15 метров. «Заполярник», кстати, станет ещё одной относительно новой локацией проведения праздника:помимо ледовых фигур, иллюминации и лабиринта, там установят ёлку и горки.

- Напомню, что два года назад ледяные горки были приравнены к аттракционам, требующим отдельного согласования и сертификации. Потому мы решили закупить для Норильска деревянные горки, обладающиесертификатами соответствия. В этом году к уже имеющимся докупили шесть новых горок разной высоты и наклона, чтобы накататься вволю могли все желающие. Они разделены по возрастам катающихся – от 1 года до трёх лет и от трёх до 14 лет. Горки установим как на главной площади праздника – у здания театра, так и на стадионе, и в Оганере. Они простоят до конца марта – таким было пожелание горожан. Кстати, в Оганере в этом году после встречи с жителями района решено было также перенести место празднования, вернув его в район ул. Озёрной, 15. Там установят новую ель, дополнительное освещение, ледовые фигуры, - пояснил глава УКРиС. – Помимо прочего, все снежные городки украсят пластиковые фигуры.Зайчиков горожане уже видели в прошлом году, а в этот раз к ним добавятся медвежата.

Строительные работы по обустройству новогодних городков продлятся до 15 декабря, дата праздничного открытия пока утверждается. В УКРиС не сомневаются, что праздник удастся на славу, поскольку на сей раз делом занят опытный подрядчик, несколько лет занимавшийся этой работой, и не имевший нареканий:

- С прошлогодним подрядчиком из Иркутска до сих пор ведётся претензионная работа. Он не понимал, как ему придётся работать , какие потребуются ресурсы. Мы учли это и постарались оформить техническое задание так, чтобы выполнить его мог подрядчик, готовый к норильским условиям, - отметил АнварНизамутдинов.

Традиционно в день открытия городков Центрального района и Оганерагорожан ждёт салют. Сейчас согласуется место запуска пиротехники. В УКРиС понимают, что погода может помешать рассмотреть яркие всполохи в зимнем небе, но отменить в последний момент заранее оговоренные запуски нельзя, так что остаётся надеяться, что торжественный момент морозный туман, обычный для этих дней, отступит.