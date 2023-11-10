В этом году празднование Нового года в Центральном районе переместится из парка «Озеро Долгое» на Театральную площадь
В этом году празднование Нового года в Центральном районе переместится из парка «Озеро Долгое» на Театральную площадь
Уже началась подготовка ледяных блоков для сказочных скульптур.
Планируется выпилить до 800 блоков (каждый по 400 кг), которые после обработки воплотятся в символы наступающего года и сказочных персонажей. Традиционно этискульптуры установят у различных административных зданий города, рассказал Анвар Низамутдинов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства:
- В этом году для Центрального района заключено два муниципальных контракта на 30 млн рублей: на обустройство снежных городков и на создание ледовых композиций. Сейчас ледяные блоки уже вырубают, они пока не такие большие, как в прошлом году - все видят, что морозы ещё не наступили. Но это даже хорошо, ведь работать с блоками толщиной в 4-5 см удобнее: их проще перевозить, собирать, выпиливать из них фигуры. Толстый лёд колкий, его сложнее художественно оформлять.
Общегородское празднование Нового года в этом году переместится с ул. Комсомольской на Театральную площадь. Там вокруг центральной ели раскинется лабиринт размером 25 на 50 метров, выполненный в тематике сказки «Алиса в стране чудес». По мнению авторов идеи, подвижный квестоценят и взрослые, и дети, а постепенное его прохождение позволит познакомиться со всеми персонажами знаменитой истории.Новогодние лабиринты обустроят также в Оганере и на стадионе «Заполярник», правда, в уменьшенных габаритах – примерно 15 на 15 метров. «Заполярник», кстати, станет ещё одной относительно новой локацией проведения праздника:помимо ледовых фигур, иллюминации и лабиринта, там установят ёлку и горки.
- Напомню, что два года назад ледяные горки были приравнены к аттракционам, требующим отдельного согласования и сертификации. Потому мы решили закупить для Норильска деревянные горки, обладающиесертификатами соответствия. В этом году к уже имеющимся докупили шесть новых горок разной высоты и наклона, чтобы накататься вволю могли все желающие. Они разделены по возрастам катающихся – от 1 года до трёх лет и от трёх до 14 лет. Горки установим как на главной площади праздника – у здания театра, так и на стадионе, и в Оганере. Они простоят до конца марта – таким было пожелание горожан. Кстати, в Оганере в этом году после встречи с жителями района решено было также перенести место празднования, вернув его в район ул. Озёрной, 15. Там установят новую ель, дополнительное освещение, ледовые фигуры, - пояснил глава УКРиС. – Помимо прочего, все снежные городки украсят пластиковые фигуры.Зайчиков горожане уже видели в прошлом году, а в этот раз к ним добавятся медвежата.
Строительные работы по обустройству новогодних городков продлятся до 15 декабря, дата праздничного открытия пока утверждается. В УКРиС не сомневаются, что праздник удастся на славу, поскольку на сей раз делом занят опытный подрядчик, несколько лет занимавшийся этой работой, и не имевший нареканий:
- С прошлогодним подрядчиком из Иркутска до сих пор ведётся претензионная работа. Он не понимал, как ему придётся работать , какие потребуются ресурсы. Мы учли это и постарались оформить техническое задание так, чтобы выполнить его мог подрядчик, готовый к норильским условиям, - отметил АнварНизамутдинов.
Традиционно в день открытия городков Центрального района и Оганерагорожан ждёт салют. Сейчас согласуется место запуска пиротехники. В УКРиС понимают, что погода может помешать рассмотреть яркие всполохи в зимнем небе, но отменить в последний момент заранее оговоренные запуски нельзя, так что остаётся надеяться, что торжественный момент морозный туман, обычный для этих дней, отступит.