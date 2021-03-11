В этом году завершится разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания на пр. Ленинский, 1

Решение изменить содержание бывшей научно-технической библиотеки принято ещё три года назад. Исследования, проведенные в рамках проекта «Социальный портрет горожанина» показали, что норильчане испытывают дефицит закрытых общественных пространств. О том, что должно включать в себя новое место притяжения, рассказали сами горожане в ходе общественных обсуждений. Помимо этого, создание городского общественного пространства в историческом здании – это реализация одного из проектов мастер-плана, разработанного Институтом территориального планирования «Урбаника» под кураторством Агентства развития Норильска (АРН).

В августе 2019 года начались переговоры специалистов АРН с проектировщиками, архитекторами, а также предпринимателями, которые в будущем смогут занять здесь территории. По словам Виктории Чулановой, заместителя директора АРН по развитию городской среды, речь идёт только о владельцах детских центров, сувенирных лавок и точек общепита. Здание не станет очередным торговым центром. До конца 2019 года был готов эскизный проект, разработанный инжиниринговой компанией Aurora Group, а на следующий год начали изыскания и разработку проектно-сметной документации (ПСД).

- Взяты пробы состояния несущих конструкций, фундамента здания, сделаны замеры всех помещений. После разработки ПСД – мы надеемся, это случится в июле – ей предстоит госэкспертиза, а также согласование со службой сохранения объектов культурного наследия регионального значения, к числу которых относится это здание. Даже если срок заверения и согласования ПСД чуть затянется – ведь сегодня по закону требуются дополнительные экспертизы, например экологическая, - мы планируем успеть до конца года. Если уложимся вовремя, во второй половине года можно будет приступать к прокладке коммуникаций и замене оконных блоков, - рассказала Виктория Чуланова.

Работы будущим подрядчикам – пока ожидается, что их будет несколько, генеральный и субподрядчики, все имеющие право работать с объектами культурного значения – предстоит много. Площадь проведения работ - 2 178 м2. В здании семь этажей, и в АРН поясняют, что его исторический вид сохранится. Проект предусматривает усиление деревянных перекрытий здания (оно построено в 1951 году и ни разу не переживало капремонта), а также реставрацию помещений с заменой материалов современными. Единственным серьёзным новшеством станет установка лифта, который особенно пригодится маломобильным горожанам.

- Нам важно, чтобы знакомый и дорогой норильчанам вид этих помещений остался прежним. Мы сохраним массивные входные двери, парадную лестницу с балясинами, лишь отреставрируем их. Сейчас сложно сказать, когда приступим к самому ремонту, пока все усилия направлены на разработку проектной документации и её согласование. Думаю, в июле мы будем понимать адекватные сроки проведения работ, - отметила Виктория Чуланова.

Напомним, согласно эскизному проекту на площадях Ленинского, 1, разместится офис Центра развития туризма, лекторий, трансформирующийся под разные задачи, коворкинг-зона, кафе, помещение для проведения торжественных и протокольных мероприятий, переговорная для семинаров и тренингов, панорамная видеостудия под самой крышей здания; офисы АРН, Кухня городских идей. Много внимания будет уделено озеленению площадей, включая вертикальное озеленение.

- На первом этаже размесится закрытая «улица», в холле - стойка центра развития туризма, пространство будет наполнено светом: высокие потолки позволяют это. Это будет свободная зона для всех гостей. Тут будет и детский клуб, кафе, на этажах – кофепойнты, во всём здании – бесплатный wi-fi. Планируется, что коворкинги можно будет арендовать бесплатно, но заранее записавшись, - тем организациям, у кого нет постоянного офиса, - добавили в АРН. - Сейчас будущее общественное пространство носит рабочее название «Башня», но, если у норильчан будут интересные предложения, название изменится. Идеи нового имени можно присылать в официальных аккаунтах АРН в социальных сетях.