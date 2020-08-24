В формате любви

Коренная норильчанка, выпускница 17–й школы. Окончила НГИИ как инженер–строитель.Получила также образование музыкального педагога и психолога.

Стала лауреатом всероссийского конкурса «Золотое перо социальных служб России — 2020». Пишет стихи, прозу, сказки, увлекается танцами.

Мы пригласили в гости Ларису Оглоблину, музыкального руководителя социального приюта для детей и подростков Комплексного центра социального обслуживания населения. Вместе с коллегами она делает всё возможное, чтобы её маленьким подопечным жилось интересно, особенно во время карантина.

— Лариса, вы уже почти 15 лет работаете с детьми, лишёнными родительского тепла. А какой была ваша семья?

— Мои родители приехали в Норильск по комсомольским путёвкам, они познакомились на танцплощадке у озера Долгое. Мама, Августина Гавриловна, долгое время на Шмидтихе в столовой трудилась, участвовала в самодеятельности. А папа, Павел Петрович Богомолов, стал одним из лучших сварщиков на комбинате.

У меня есть брат и сестра, они двойняшки, Ирина и Андрей: он — работает на комбинате, сестрёнка — в казачьем звании, занимается охраной объектов. Мой племянник — известный в городе хоккеист Данила Богомолов — уже сам тренирует ребят. А мои трое детей — все медики. Старшая дочь, Марина Нестерова, — одна из лучших офтальмологов, а супруг её — хирург–уролог, работает в Оганере, у них двое деток. Средняя дочь, Анастасия — медсестра в госучреждении, а младшая ещё учится в медицинском вузе. Мои дети по духу — совершенные норильчане, говорят, что лучшего города не знают.

— Как вы себя в профессии искали?

— Наверное, любовь к творчеству — это моё естество. Я окончила музыкальную школу, занималась и в театре–студии при Доме пионеров. А в нашей 17–й школе были удивительные педагоги, среди них и много пережившие бывшие политзаключённые, которые доверили мне, девятикласснице, руководить театральной студией. На мой первый спектакль приехало даже норильское телевидение. Я поставила сказку по мотивам «Красной Шапочки» с рок–музыкой, театром теней. А роли исполняли мои подшефные из младших классов, некоторые из них со временем поступили в театральные вузы. Я очень хотела стать режиссёром, поступила в Тамбовский филиал ВГИКа, но учёбу мне по семейным обстоятельствам пришлось оставить. В Норильске окончила вечерний факультет индустриального института по направлению «промышленное и гражданское строительство»: мне очень нравилось чертить, ведь это тоже творчество. Параллельно работала в управлении связи, где общалась с удивительными людьми, прошедшими Норильлаг.

— Как судьба привела вас в КЦСОН в Талнахе?

— Сюда люди просто так не приходят, их приводит жизнь. Мы в этом месте как будто что–то отрабатываем. Я с детства побаивалась инвалидов, а сейчас они для меня — удивительные люди, до мышления и видения жизни которых нам ещё расти и расти. Мой фронт работы — большие культурные мероприятия, которые касаются пациентов всех отделений КЦСОН. А с детками провожу занятия, учу их музыкальной грамоте, постановке голоса. Есть очень одарённые ребята, которым помогаю делать первые шаги в музыке.

— А как идёт жизнь во время карантина?

— Это очень сложный период для всех. С 25 апреля на основании приказа министерства социальной политики Красноярского края мы находимся в закрытом круглосуточном режиме. Звучит это, наверное, страшновато — «без возвращения работников к месту постоянного проживания», на самом деле это вахтовая работа. Наши воспитатели, их помощники, раздатчики пищи, уборщицы заходят в приют на две недели, где это время проживают с детьми одной большой семьёй. И в отделении для взрослых, рассчитанном на 60 человек, происходит то же самое. Конечно, все сотрудники сдают тест, когда заходят и выходят с вахты. И мы понимаем, что у людей, особенно детей и подростков, лишённых общения, посещения учреждений культуры, летних выездов на природу, возникают и депрессия, и неприятие ситуации, и усталость от ограничения контактов. Это закономерно. Но специалисты наши удивительно раскрыли себя, оказались готовы к такой ситуации по своим профессиональным и личным качествам.

— На деле это как?

– Сотрудникам центра удалось создать более тёплую домашнюю обстановку. Мы дружно отметили День Победы — с землянкой, фотосессией, стихами и песнями, сделали открытки для пожилых подопечных КЦСОН, по которым дети очень скучают. Сумки с вышивкой «75 лет Победы», которые ребята сделали своими руками, с удовольствием носят наши социальные работники, обслуживающие клиентов на дому. Талнахский филиал Музея Норильска провёл для нас целую серию онлайн–путешествий по Таймыру. А талнахская библиотека предлагала всевозможные игры и конкурсы, наш мальчик получил диплом второй степени на конкурсе рисунков в честь жирафа Нония. В приюте реализуем и социально значимый проект «Рукавичка», ставший победителем благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». На фестивале «Северная ягода» мы провели онлайн три мастер–класса по созданию украшений на тему ягоды морошки, руководитель этого направления — педагог дополнительного образования Елена Масловская. Наши педагоги проводят разные мастер–классы по созданию всевозможных цветов, открыток — всё это детей увлекает. Плюсы сегодняшней ситуации в том, что мы теперь легко и спокойно используем интернет-технологии, которыми раньше не владели. Пик неуютности прошёл, дети научились жить подолгу совместно. Старшие дети с удовольствием учат малышей завязывать шнурки, чистить зубы, читают сказки перед сном. Сейчас у нас 31 ребёнок от четырёх до 17 лет. А чтобы больше всем двигаться, мы из спортзала спустили тренажёры, занимаемся и дыхательной гимнастикой. На улицу, к сожалению, дети не выходят - у нас нет своей закрытой площадки, чтобы уберечь ребят от ненужных контактов.

— Расскажите об участии в конкурсе «Золотое перо» среди социальных работников.

— Я отправила статью о музыкальном образовании детей в социальном приюте, поделилась опытом, взглядами на то, как можно интересно работать. Очень рада, что стала лауреатом.

— Дети знают о ваших творческих увлечениях?

— У нас с подругами–однофамилицами Анной и Натальей Осиповыми есть танцевальное трио «Леди Дэнс» под руководством хореографа Виктории Поткиной. Через танец рассказываем о всеобъемлющей любви, потому что чем больше в жизни тепла и любви, тем она будет лучше и духовнее. Уверена, надо жить здесь и сейчас, оберегая друг друга. Мои подопечные бывают на всех наших концертах, а во время карантина просят показать их видеозаписи. Хочу поделиться тем, что поучаствовала и в онлайн–конкурсах по латиноамериканским танцам и получила несколько дипломов за призовые места. Если говорить о творческих планах, то мне хотелось бы сделать с детьми серию миниатюр — психологических сказок про облако, которое мечтало стать птицей, чтобы полететь куда захочет. Желание облака было настолько сильное, что оно все трудности преодолело и превратилось в птицу. Я подумала, что нашим детям в данной ситуации это очень важно... Недавно я уже попробовала сделать экспромтом такую миниатюру с семью юными актёрами. Всем очень понравилось, в благодарность дети–зрители нам даже спели. Мне было важно понять, поймут ли дети посыл? И подростки сказали, что увиденное их зацепило, они поняли, о чём был смысл сказки. Я хочу своей работой и творчеством оставить в сердце детей свет, помочь им прийти к своему внутреннему счастью. Уверенность мне даёт мой опыт, который складывается из контактов, общения, впечатлений от прочитанного, увиденного и осмысленного. Я сегодня вижу мир не узко, а в очень широком формате и стараюсь научить этому наших детей.