В городе ищут очевидцев ДТП

27 октября около девяти часов утра в районе Ленинского пр., 10, автомобиль серого цвета, предположительно, марки Suzuki наехал на 38-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель скрылся.

Для выяснения обстоятельств и установления личности виновника дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 8-913-526-74-75.