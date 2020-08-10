В городе началась приёмка школ

Традиционно в составе комиссии работали представители МЧС, УВД, пожарной службы и других контролирующих органов. Возглавил приёмку первой по списку гимназии № 5 исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев. Он отметил, что комиссия акцентирует внимание на соблюдении школами превентивных мер.

- Сегодня в составе комиссии не было специалистов Роспотребнадзора, которые с позапрошлого года проводят свой осмотр по отдельному графику. Но я считаю важным, чтобы в составе комиссии такие представители были. Этот учебный год особенный, и присутствовавший специалист может акцентировать внимание на отсутствие новых требований по размещению детей. Уже завтра такие специалисты подключатся к работе, - отметил он в ходе осмотра первого корпуса гимназии № 5.

В ходе осмотра этого образовательного учреждения Николай Тимофеев предложил использовать вновь заасфальтированную площадку перед вторым корпусом гимназии для проведения уроков физкультуры на лыжах, что в новых условиях будет как нельзя кстати. Также он дал поручение облагородить внешний вид трансформаторной подстанции, стоящей вблизи участка.

Надо сказать, в этом году была опасность, что из-за пандемии сдвинутся сроки ремонтов в школах, но удалось справиться в поставленные даты. Завершены все косметические работы, на последней стадии – капитальные. В этом году администрация города выделила на обновление 137 млн рублей, в том числе: на текущий и капремонт - 72,4 млн рублей; на приведение к требованиям пожарной безопасности – больше 44 млн; на асфальтировку прилегающих участков – 20 млн. Также школы приобрели оборудование для столовых и медкабинетов на 6,3 млн рублей, косметические ремонты в целом обошлись в 8 млн. Помимо того в связи со сложной эпидобстановкой на обеспечение профилактических мер из бюджета выделено 66 млн рублей – по отдельному поручению Николая Тимофеева.

Особое внимание уделяется готовности школ с точки зрения пожарной безопасности. Как пояснил Максим Кондратюк, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Норильску главного управления МЧС России по Красноярскому краю, учреждения образования - приоритетные в надзоре, что и неудивительно, учитывая численность детей в них. Представители ведомства проводят как плановые проверки – к началу учебного года, например, так и внеплановые – по распоряжению властей, сообщению жителей о наличии в школе угрозы для здоровья и жизни детей, педагогов, сотрудников.

- Оцениваем состояние эвакуационных выходов: важно, чтобы их ничем не преграждали, чтобы при ремонте школы использовались негорючие или трудногорючие материалы; определяем исправность систем пожарной автоматики. Также опрашиваем персонал об их действиях в случае различных ЧС, оценивая их готовность, - пояснил он.

Приёмка школ продлится до 18 августа включительно, ежедневно комиссия будет осматривать по 6-7 образовательных учреждений – итого 36 норильских и одну – в Снежногорске. После каждого осмотра составляется акт осмотра с учётом замечаний, где также указывается готовность или неготовность учреждения к началу учебного года. Копии документов после направляются в министерство образования края. В случае неготовности школы местное управление образования должно объяснить её причины и указать сроки устранения замечаний. Общий итог о готовности норильских школ можно будет подводить к 20 августа.

- Главное, на сегодня ремонты завершены, - отметил Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. Он также пояснил, что школа № 17, которую готовили под обсерватор, сегодня наравне с другими готовится принять учеников. - К счастью, развёртывания в ней обсерватора не потребовалось, и сегодня школа, как и все остальные, готова к приёму школьников. Установленные там прежде раскладушки, душевые демонтируются, школа восстанавливается в привычном виде, - пояснил он.