В городе открывается общественная приёмная Губернатора Красноярского края

С целью реализации прав граждан на обращение в органы государственной власти и к должностным лицам, сокращения сроков рассмотрения обращений, 12 октября 2020 года в г.Норильске по адресу: Ленинский проспект, 21, начинает работу общественная приемная Губернатора Красноярского края. Граждане смогут, не выезжая за пределы Норильска, обратиться на личный прием непосредственно к краевым руководителям или представителям органов исполнительной власти края, передать письменные обращения.