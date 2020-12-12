В Норильске разыгралась метель

В городе снова бушует метель. Сегодня порывы ветра достигают 26 м/с при температуре -22 градуса. На завтра синоптики обещают снег и метель, ветер южный 12–17 м/с с порывами до 22–27 м/с. Температура воздуха ночью составит -18…-23 градуса, днём — -13…-18 градусов. Ожидается, что штормовое предупреждение будет сохраняться.

По решению ГИБДД с 17.15 был введён временный запрет на движение всех видов автотранспорта по автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель. В связи с этим движение автобусов 31-го маршрута также временно прекращено. Движение автобусов по маршруту Норильск — Кайеркан возобновится ориентировочно к 06.00 13 декабря.

Желающие, кто не смог уехать домой из-за закрытия автодороги, в Норильске могут разместиться в ГЦК по адресу: ул. Орджоникидзе, 15. В районе Кайеркан — в КДЦ «Юбилейный» по адресу: ул. Шахтерская, 14. Доставка пассажиров от автовокзала «Норильск» до ГЦК будет осуществляться в 19.00, 21.00 и 23.00.

Информацию по движению автобусов НПОПАТ уточнять на справке-автомате 400-700.

Также напомним, что в связи с техническими работами 13 декабря с 11.0 до 13.00 будет закрыт участок от 36-го км автодороги Норильск — Алыкель до перекрёстка автодороги Дудинка — Алыкель (в районе автомобильного подъезда к аэропорту).