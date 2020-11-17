В городе объявлено штормовое предупреждение

По данным СУГМС, ветер усилится до 15-20 м/с, ночью в районах Талнах и Кайеркан порывы 22-27 м/с, температура воздуха ночью и днем -7…-12ºС. Сильный ветер будет сопровождаться снегопадом, поэтому горожан ожидает метель.

Сотрудники Центра ГО ЧС Красноярского края рекомендуют жителям, уходя из дома, закрывать все окна и балконные двери, не перегружать электрические сети и заранее запастись свечами или фонариками на случай отключения электричества.

В случае опасности, жители Красноярского края могут обратиться за помощью по единому телефону 112.