МАУ ИЦ «Норильские новости»

В городе объявлено штормовое предупреждение

В городе объявлено штормовое предупреждение

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В городе объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра достигают 27 м/с.

В городе объявлено штормовое предупреждение

Штормовой ветер в Норильске сохранится и завтра, 25 августа. Западный ветер с порывами до 27 м/с будет сопровождаться умеренным дождём. Температура воздуха днём поднимется до +10 градусов.

Управление ГО и ЧС призывает норильчан без особой надобности не выходить на улицы, а также не оставлять открытыми окна и форточки.

Сильный ветер и дождь также ожидается в районах реки Норильской, озер Мелкое, Глубокое, Лама. В связи с этим выход маломерных судов на воду запрёщен

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Фото Ирина Яринская
24 августа в 12:05 160
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