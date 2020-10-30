В городе открылся Центр экологического просвещения

Центр был создан общими усилиями шести команд экомарафона «ПонесЛось». Ребята обратились в администрацию города и попросили выделить им помещение для реализации проекта по созданию первого экоцентра. Представители администрации одобрили задумку и выполнили просьбу. Далее ребята взяли всё в свои руки и принялись творить. Каждая деталь в центре создана собственными руками активистов — от шурупчика до покраски стен — и даже дизайн центра они разработали самостоятельно. Шедевром креатива в интерьере, например, являются диванчики, которые созданы из палет, ошкуренных, окрашенных покрытых лаком, а венчают их мягкие и уютные подушки. Также помощь оказали компания «Норникель» и благотворительная программа «Мир новых возможностей».

Главная задача Центра — это просветительская деятельность, а именно донести до граждан, что такое экология. У многих сложился стереотип, что Норильск — это газ и загрязнения. Но всё начинается в наших головах. Потому активисты приглашают всех желающих на семинары, лекции, мастер-классы, которые развеют мифы и расскажут, что такое экология.

И уже вчера, на открытии центра, прошёл первый мастер-класс по созданию экоручек. Что это? Лист бумаги, стержень и клей. Просто и почти на 100% экологично. Помимо этого, гостям показали, как устроен центр. Он состоит из нескольких зон, которые предназначены для проведения лекций, мастер-классов, семинаров, просмотра фильмов. А также посетителей угостили тёплым чаем с вкусняшками.

Открытие нового центра посетила Наталья Коростелёва, заместитель главы города Норильска по социальной политике.

— Я хочу выразить благодарность за ваше рвение и энтузиазм. Потому что сегодня тема экологии как никогда актуальна. С первого взгляда не скажешь, что ребята сделали всё своими руками. Выглядит всё очень профессионально. У них большое будущее не только в экопроектах, но и в дизайне. Видно, что здесь проделана большая работа, ведь нужно было придумать всё это, создать, найти единомышленников, которые трудились не покладая рук.

Также в гости в Центр экологического просвещения зашла Ольга Неграш, исполняющая обязанности заместителя начальника управления благотворительной программы ЗФ «Норникеля».

— В рамках марафона «ПонесЛось» команды объединились и организовали проект благодаря которому в городе появился первый экологический центр для неравнодушных. Для тех, кто желает менять город к лучшему. Это первый масштабный проект марафона. Проделана колоссальная работа. Ребята создавали центр своими руками. Конечно, впечатления потрясающие. Спасибо вам большое, благодаря вам в городе появилось новое общественное пространство.

Итоговая цель центра — привлечь как минимум 5% единомышленников, которые готовы вместе с активистами менять Большой Норильск к лучшему.