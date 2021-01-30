В городе продолжается борьба со снежными «шапками»

Зима выдалась снежная, и буквально за полмесяца норильские здания вновь обросли внушительными снежными шапками. Такие зимние украшения домов могут представлять немалую опасность для прохожих, во избежание несчастных случаев в управлении городского хозяйства города просят норильчан обращать внимание на особо опасные участки и сообщать об этом в единую диспетчерскую службу.

Вообще, очистка крыш жилых домов - обязанность управляющих компаний, обслуживающих территорию, а козырьки частных магазинов и контор находятся в ведении собственника помещения. Есть своя зона ответственности и у самих жильцов - это подоконники, на которые зимой тоже наметает немало снега и, конечно, балконы, их, как правило, консервируют до весны, и многие такие летние сооружения превращаются в настоящие снегохранилища. Основная задача администрации - проследить за тем, чтобы, если не все, то большинство представляющих потенциальную опасность навесных сугробов были вовремя убраны, желательно до середины февраля, пока в Заполярье не начался сезон ветров, ведь именно сильный ветер с легкостью может превратить даже небольшую снежную шапку, висящую на подоконнике, в снаряд.

Несмотря на идущие полным ходом работы по очистке крыш, проследить за всеми потенциально опасными участками довольно сложно, и здесь сделать город безопасным могут помочь сами норильчане, сообщив о наиболее проблемных местах в единую диспетчерскую службу по телефону 43-70-57. Специалисты возьмут участок на заметку, определят ответственного, а некоторое время спустя проверят, была ли убрана крыша или козырёк, фигурировавший в обращении. С начала года в ЕДДС поступило около 80 подобных обращений от бдительных жителей города. Также стоит отметить, что без обращений граждан подобные проверки не проводятся.