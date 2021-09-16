В городе продолжаются работы по обновлению уличного освещения

Внедрением автоматизированной системы управления наружным освещением, модернизацией шкафов управления, а также заменой уличных светильников занимаются «Норильскавтодор» совместно с «Красноярскэнергосвет».

На сегодняшний день заменено 1669 светильников из 1765, что составляет 95%, и модернизировано 74 шкафа из 95 - 77,9%. Сегодня выполнены работы по обустройству 17 оснований под опоры, всего их 57.

Согласно муниципальному договору подрядчики должны справиться с поставленной задачей до 31 октября. Норильчан предупреждают, что в период выполнения работ для настройки оборудования возможно будут включения и отключения наружного освещения во всех районах Норильска, как днём, так и ночью.