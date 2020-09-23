В городе продолжаются ремонтные работы в многоквартирных домах

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2020 году была проделана колоссальная работа. К сентябрю было сдано 15 крыш — Ленинский , 35, 45, 47, 47А, Завенягина, 6, 7, Талнахская, 1, 78, Ленинградская, 18, Бегичева, 39А, Норильская, 12, Шахтёрская, 24, Комсомольская, 34, Севастопольская, 13, и Металлургов, 19.

В доме на Комсомольской, 28, сданы системы теплоснабжения и горячего водоснабжения. В рамках Федерального закона «О теплоснабжении» для нужд горячего водоснабжения было установлено оборудование, которое подогревает холодную воду. Теперь в этом доме закрытая система горячего водоснабжения.

Замена инженерной системы электроснабжения произведена в домах на Красноярской, 1, Севастопольской, 13, Талнахской, 17, Строительной, 2В, Шахтерской, 11Б, и Молодёжном, 1, 15. Также произведена замена сетей освещения и магистральных кабелей, этажных щитов и вводных распределительных устройств современной коммутационной аппаратурой, установлены светодиодные светильники с несколькими режимами работы, которые позволят снизить затраты жителей на освещение мест общего пользования.

А 17 сентября на Талнахской, 22, состоялась комиссия по приёмке крыши после капитального ремонта. Подрядная организация «СК Протон», которая впервые была задействована в Норильске, закончила работы в срок и без замечаний. Согласно проекту выполнены работы по устройству утеплителя и армированной цементно-песчаной стяжки в чердачном помещении, утеплены вентиляционные шахты, заменены дверные блоки выхода на чердак, выполнено устройство двухслойного гидроизоляционного кровельного покрытия.

Также с начала года в городе произведена замена 234 лифтов.