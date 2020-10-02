В городе произошло ДТП с участием детей

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 1 октября, около девяти часов вечера, в районе Нансена, 48. По предварительной версии, водитель «Газели» не уступил дорогу и совершил наезд на 15 и 16-летних подростков, мальчика и девочку, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростки с места ДТП были госпитализированы с ушибами в городскую больницу.

В настоящее время госавтоинспекторы выясняют обстоятельства дорожного происшествия и просят норильчан быть предельно внимательными на дороге.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о необходимости аккуратно управлять автомобилями, учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать правила дорожного движения.