В городе произошло смертельное ДТП

Сегодня около двух часов ночи на ул. Орджоникидзе, 10, водитель автомобиля Toyota Sequoia на небезопасной скорости заехал на разделительный газон слева по ходу движения. Машина перевернулась и опрокинулась на проезжую часть. В результате 36-летний водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Двое пассажиров — 27-летняя женщина и 28-летний мужчина — госпитализированы с различными травмами. Установлено, что все участники происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности.

- Сейчас проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция призывает водителей и пассажиров не игнорировать пассивные средства безопасности. Пристёгнутый ремень значительно повышает шансы выжить в случае ДПТ, — прокомментировали в Норильском ОМВД.