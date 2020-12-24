В городе проверили безопасность новогодних городков

В канун открытия ледовых городков начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Норильску Александр Янович с представителем Общественного совета Владимиром Кудрицким провели совместный рейд по всем районам Норильска. Цель мероприятия - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в период новогодних праздников.

Во внимание брались - необходимая дорожно-знаковая информация, ограничители въезда транспорта на территорию городка, а главное – не выходят ли горки на проезжую часть. Выявленные замечания оперативно были устранены.

В заключение дорожные полицейские напоминают водителям о соблюдение скоростного режима, особенно в условиях текущих погодных условий. А также полицейские просят горожан сообщать по телефону дежурной смены ОГИБДД об импровизированных горках, расположенных у проезжих частей и представляющих потенциальную опасность для здоровья детей, по телефону: 8(3919) 43-54-58.