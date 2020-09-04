В городе решат проблему со снежными заносами

Для Таймыра это очень значимая проблема, ведь высота снежных накоплений может достигать шести метров. А при усилении ветра жители Кайеркана становятся отрезанными от других районов по причине закрытия дороги.

«Когда из-за сложных метеоусловий - сильный ветер, снегопад, голодед - объявляется штормовое предупреждение и останавливается движение на дороге, это приносит много трудностей и для жителей района Кайеркан, и для работников Надеждинского металлургического завода, и для всех жителей Большого Норильска, добирающихся в аэропорт или прилетевших в Алыкель», - рассказал ТАСС Юрий Захаринский, глава департамента комплексного изучения Арктики СФУ и руководитель работ по проекту.

До 2021 году планируется завершить исследования, которые будут проводить несколько экспертов из разных институтов СФУ. В рамках проекта ученые изучат снегозащитные щиты, которые разработал инженер Михаил Потапов, чтобы модернизировать их под современный арктический климат, который ежегодно меняется. И прослужить они должны, как минимум, до 2050 года.

«Климат в арктической зоне за последние 50 лет значительно изменился. Изменился в широких высотах и ветровой режим, отмечается возрастание скорости ветра над Арктикой в последние десятки лет. В связи с тем, что роза ветров, как и сила ветра, претерпела в районе Норильска значительные изменения, снегозащитные устройства, которые начали устанавливать в 1940-х годах, не справляются со своей задачей», - отмечает директор Института экологии и географии СФУ Руслан Шарафутдинов.

По рассуждениям Михаила Елесина, заведующего кафедрой строительства и теплогазоводоснабжения Норильского государственного индустриального института, защитить дороги от заносов можно тремя способа: первый – это задержать снег на подступах к дороге, второй – увеличить скорость снеговоротного потока над дорогой и третий – укрыть дорогу полностью с помощью специальных сооружений.

«С помощью снегозащитных ограждений можно задержать и отложить снег в тех местах, где он не создаст препятствий движению транспортных средств. Впереди и сзади ограждений создаются зоны с меньшей скоростью ветра, в которых откладывается снег», - отмечает Елесин.

Проблема снежных заносов остро стоит не только в Норильске, но и во многих северных регионах. Так, например, у Ненецкого автономного округа нет постоянного наземного транспортного сообщения: зимой дорогу часто заносит, передвижение по ней становится невозможным, что парализует движение и по другим дорогам региона.