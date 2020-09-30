В городе скоро откроют «IT-Куб»

«IT-Куб - сетевой проект, работающий в разных городах России и сотрудничающий с лидерами IT-индустрии - Яндекс.Лицей, IT школа SAMSUNG, Сетевая академия CISCO, Кодвардс, и Алгоритмика. Результат обучения – не только новые актуальные знания и опыт, но еще и готовое портфолио из реализованных проектов.

Узнать больше о проекте можно на официальном сайте – https://itcube.io/, на страницах IT-Куба в соцсетях или по телефону - 8 908 031 38 00»

IT-Куб.Норильск приглашает школьников разных возрастов попробовать свои силы сразу по восьми направлениям – от программирования и мобильной разработки, до виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

Подать заявку можно здесь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwZHBhVTHZptseBNCBoVmBxoAmmgNk9KXrf-pXLUVbRnftBQ/viewform, приёмная кампания продлится до середины октября. Обращаем внимание – набор в бесплатные группы осуществляется на конкурсной основе.

На днях в Норильск прибыли представители регионального оператора проекта - Красноярского детского технопарка «Кванториум», чтобы пообщаться с педагогами IT-Куб.Норильск, а также оценить ход завершающегося ремонта в одном из помещений Норильского техникума промышленных технологий и сервиса (ул. 50 лет Октября, 10), где будет базироваться IT-Куб.Норильск. В ближайшее время поступит основная часть оборудования, в том числе необходимая мебель, компьютерная техника, дополнительные устройства, например, гарнитуры VR (виртуальной реальности) камеры и так далее, рассказал директор IT-Куб.Норильск Евгений Герасименко.

Ожидается, что только на бюджетных местах обучение пройдут более 400 ребят в возрасте от 7 до 18 лет, будут и дополнительные платные курсы. Заявили о своём желании обучаться программированию почти 700 ребят. Уже начались вступительные собеседования, главная цель которых – понять интерес каждого ребёнка в конкретной отрасли.

Педагогами выступят не профессиональные учителя, а практики IT-деятельности, которые призваны увлекать ребят тем, чем увлечены сами, и транслировать им практический подход к обучению.

- Мы с ними уже познакомились, все хорошие, подготовленные специалисты. Пока наставников девять, но мы продолжаем их набирать, поскольку детей, возможно, будет учиться больше запланированного числа. По окончанию курса учащиеся получат сертификат, но важнее, какие знания и компетенции они вынесут. Мы стремимся к тому, чтобы они не только обучались программированию, но и проектной работе, в том числе в команде, это те навыки, которые будут востребованы в любой области, - говорит Андрей Климик, заместитель генерального директора по развитию детского технопарка «Кванториум».

В ходе работы наставники будут выезжать к красноярским коллегам для обмена опытом, кроме того, федеральным оператором проекта IT-куб в России, «Фондом новых форм развития образования», раз в год организуется прохождение педагогами обучения на базе инновационного центра Сколково и других крупных образовательных центров, пояснила Олеся Вайтеховская, заместитель генерального директора по образовательной деятельности Красноярского детского технопарка «Кванториум». Выезды на профильные соревнования и мероприятия запланированы и для учеников.

Осмотрев ремонтируемое сегодня помещение IT-Куб.Норильск, представители регионального оператора остались довольны:

- Сейчас ремонт завершён на 80%, но я уже могу сказать: это лучшее проектирование и дизайн, что я видел среди подобных проектов. У IT-Куб.Норильск ещё много направлений для развития, равно как и возможностей, но важно, что такие центры сегодня открываются в разных регионах нашей страны, и в нашем крае первый появился именно в Норильске, - оценил Андрей Климик.

Начнут обучение норильские школьники уже в конце октября.