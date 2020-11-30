В городе сохраняется штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение по очень сильному ветру было объявлено 29 ноября в 19.00. Автодорога Норильск — Кайеркан — Алыкель перекрыта для движения легковых автомобилей, но движение автобусов по маршрутам № 31 и 33 осуществляется по расписанию.

По данным МЧС, с 1 по 3 декабря в Норильске поднимется сильный ветер с порывами до 15–20 м/с, а местами до 22–27 м/с, также синоптики прогнозирует метель. Завтра, 1 декабря, температура воздуха ночью и днём составит -4... -9ºС.

А в Талнахе уже несколько дней идёт снегопад. Дороги, дворы и улицы завалены снежными сугробами. Жителям района приходится вооружаться лопатами и буквально прорываться к личному автотранспорту, а пешеходам — передвигаться по «козьим тропкам». Соцсети пестрят фотографиями и видео снежной сказки в Талнахе.