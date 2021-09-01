В городе становится больше брошенных авто

Как пояснил Константин Купреенко, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству, люди нередко приобретают авто на время, затем меняют его на другую модель, а старую машину просто бросают. Порой повреждённые автомобили решают не восстанавливать после ДТП. Причём речь идёт не только о легковушках - из дворов коммунальникам доводилось вывозить и автобусы, и разобранные КамАЗы.

Жители, обнаружившие брошенное авто, могут либо написать заявление в управление экологии, которое занимается вывозом, либо обратиться в диспетчерскую службу УЖКХ, где примут заявку и перенаправят в то же управление экологии.

- Существует установленная процедура вывоза автомобилей из дворов. В первую очередь убирается разукомплектованный транспорт - не имеющий номеров, часто стёкол, колёс. При отсутствии номеров мы не можем найти собственника, так что дело идёт быстро. Если номера имеются, делаем запрос в ГИБДД и выносим владельцу предписание - убрать свой автомобиль в указанный срок. Если он отказывается или игнорирует предписание, администрация сама вывозит машину на спецплощадку, откуда её либо увозит хозяин, либо её утилизируют, - сообщил Константин Купреенко.

Вывоз бесхозных авто ведётся круглый год, но основной упор делается на лето - с тем чтобы зимой оставалось меньше "подснежников", мешающих уборке снега.