В городе стартовало голосование по благоустройству

Бюллетень для голосования можно найти на площадках: СРК «Арена», кинокомплекса «Родина», СК «Арктика», КДЦ им. В. Высоцкого, КДЦ «Юбилейный», Молодёжном центре и КОЦ «Талнах», а также в территориальных управлениях Талнаха и Кайеркана, управлении ЖКХ и городского хозяйства. Но в период пандемии рекомендовано пройти онлайн-голосование.

- Норильчане смогут выбрать одну из предложенных территорий. В Центральном районе по ул. Комсомольской, 9, и в Кайеркане по ул. Первомайской, 12, 14, 16, где будет подходить второй этап работ. Первый был выполнен в этом году, - пояснил Анвар Низамутдинов, заместитель директора управления жилищно-коммунального хозяйства.

Помимо предложенных вариантов норильчане могут вписать и свои предложения, которые также не останутся незамеченными.

- Все желающие смогут отметить и любой другой участок, который, по их мнению, необходимо обустроить, чтобы в будущем учесть их мнения, - добавил Анвар Низамутдинов.