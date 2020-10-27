В городе введён режим повышенной готовности в связи с маловодностью реки Норильской

Причиной тому стала маловодность реки Норильской. Данная мера необходима для выполнения комплексных работ по оперативному реагированию при изменении обстановки. В 2013, 2016 и 2018 годах проводились аналогичные мероприятия. На данный момент ответственные службы приступили к выполнению превентивных мер по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленной маловодностью реки Норильской. Всю информацию о данной ситуации направлена в адрес Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края, Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, Законодательного Собрания Красноярского края.

Управление ГО и ЧС информирует, что угрозы в ограничении водоснабжения нет, и данные мероприятия никак не скажутся на жизнедеятельности города.