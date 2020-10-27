В городе введён режим повышенной готовности в связи с маловодностью реки Норильской
В городе введён режим повышенной готовности в связи с маловодностью реки Норильской
По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение ввести режим повышенной готовности.
Причиной тому стала маловодность реки Норильской. Данная мера необходима для выполнения комплексных работ по оперативному реагированию при изменении обстановки. В 2013, 2016 и 2018 годах проводились аналогичные мероприятия. На данный момент ответственные службы приступили к выполнению превентивных мер по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленной маловодностью реки Норильской. Всю информацию о данной ситуации направлена в адрес Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края, Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, Законодательного Собрания Красноярского края.
Управление ГО и ЧС информирует, что угрозы в ограничении водоснабжения нет, и данные мероприятия никак не скажутся на жизнедеятельности города.