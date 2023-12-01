В городе заработала городская система видеонаблюдения

Комплексная автоматизированная система видеонаблюдения реализуется в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия», впоследствии планируется её интеграция в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который реализует региональное правительство.

В этом году городская администрация объявила конкурс на создание видеонаблюдения. Его победителем стал российский разработчик цифровых решений для государства и бизнеса Sitronics Group.

На реализацию проекта выделено порядка 700 млн рублей, он будет выполняться в два этапа с 2023 года по первый квартал 2025 года.

На первом этапе запланировано приобретение вычислительных ресурсов и систем хранения данных, развёртывание системы видеонаблюдения с ситуационной аналитикой, аналитикой распознавания государственных регистрационных знаков автомобилей. Оборудование системы видеонаблюдения будет установлено в центре обработки данных администрации города. Также на первом этапе будет заведено до 500 существующих видеопотоков со всех районов Норильска.

На втором этапе проекта запланировано создание магистральной сети передачи данных по всем районам Норильска и п. Снежногорск, а также установка более 350 видеокамер высокого разрешения.

В настоящее время происходит завершение первого этапа создания комплексной автоматизированной системы видеонаблюдения.

По словам начальника управления информатизации и связи Павла Сурихина, в центре обработки данных сводятся разрозненные видеопотоки с видеокамер, установленных на территории Норильска и его районов.

На данный момент в систему уже заведено и в тестовом режиме активно используется 500 существующих видеокамер.

Система хранения данных имеет объём памяти порядка 400 терабайт (0,4 петабайта) и позволяет хранить видеоматериал в хорошем качестве со всех камер не менее 30 суток.

В рамках комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года планируется подключить в комплексную автоматизированную систему видеонаблюдения до 10 тысяч камер.

Комплексная автоматизированная система видеонаблюдения будет использовать технологию видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта, позволяющую распознавать различные сценарии обстановки в периметре наблюдения: пересечение линий, обнаружение скопления людей, подсчёт их количества, обнаружение оставленных предметов. Также система обеспечит распознавание государственных регистрационных знаков автомобилей и биометрических шаблонов лиц.

Современная видеоаналитика обеспечит оперативное реагирование экстренных и городских служб на события в сфере безопасности и жизнедеятельности города.

«Мы вывели изображения с камер на существующие рабочие места всем оперативным диспетчерским и силовым структурам города: ЕДДС Норильска, «Норильскавтодора», управления жилищно-коммунального хозяйства, управления экологии и комплексного содержания территорий, Отделу МВД в городе Норильске и остальным подразделениями. Они активно используют их для мониторинга и контроля обстановки. Как правило, после внедрения подобных систем происходит снижение преступности на охватываемых территориях», – подчеркнул Павел Сурихин.

По его словам, комплексная автоматизированная система видеонаблюдения помогает контролировать уборку подрядчиками снега и мусора, своевременно реагировать или предупреждать совершаемые правонарушения в общественных пространствах и на дорогах города.

Камеры также следят за тёплыми остановочными павильонами, аэропортом и местами массового пребывания граждан.

«В следующем году в рамках проекта будет установлено более 350 камер. Они будут установлены на всех основных перекрёстках Норильска и на площадях, где проходят массовые мероприятия», – подытожил начальник управления информатизации и связи.

Он также добавил, что в настоящее время система работает в тестовом режиме, идёт окончательная настройка системы. Реализуемый проект на текущий момент является крупнейшим телекоммуникационным проектом в Красноярском крае, и стоит отметить, что всё используемое оборудование и программное обеспечение исключительно российского производства.