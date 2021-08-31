В городе завершается асфальтировка подъездов к придомовым территориям

Из семи адресов новый асфальт появился уже на шести. Это порядка 80% от запланированного объёма работ, рассказала Зоя Виноградова, начальник технического отдела управления «Норильскавтодор». В абсолютных цифрах — 18 000 м2 из 22 000 м2:

«Работы ещё не приняты, поскольку принимается комплекс в целом. В ближайшее время мы проведём лабораторный контроль асфальтобетонного покрытия, а контроль площадных характеристик нелинейным способом уже ведётся. Для лабораторной проверки требуются вырубки свежего покрытия — обычно они берутся на десятый день после укладки. Этим мы уже занялись. Если исследования покажут несоответствие материала нормативным требованиям, данный вид работ к приёмке не допустим, и подрядчик должен будет заменить покрытие за свой счёт».

Завершить все работы по асфальтировке подъездов к придомовым территориям планируется до 15 сентября.