В городе завершат работы по ремонту фундаментов 55 жилых домов вместо 50

Изначально планировалось провести ремонтные работы в подпольях 50 зданий. Но на заседании были внесены корректировки в муниципальной программе «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности».

Теперь по 15 адресам фактический объём работ снизится на 26,4 миллиона рублей, а по 14 адресам, наоборот, увеличится почти на 38 миллионов рублей. А также в семи домах – Московская, 12, Богдана Хмельницкого, 23 и 27, Кирова, 10, Горняков, 5, Таймырская, 18, Дудинская, 3 (2-й корпус) – будет выполнен и второй этап работ.

Также из программы исключено три объекта (Комсомольская, 17 (1-й корпус) и 25, Дзержинского, 6) на сумму 31,3 миллиона рублей в связи с возбуждением исполнительного производства в отношении управляющих компаний.

Кроме того, по результатам экспертизы достоверности сметной стоимости на 19,8 млн рублей увеличивается стоимость работ по 6 объектам: Орджоникидзе, 10 (1, 5 и 6-й корпуса) и 10в, Строительная, 13 и 14.

- Несмотря на то, что в Норильске планируется в ближайшей перспективе возобновить жилищное строительство, которое не велось около 30 лет, мы понимаем, что за год-два десятки домов не построить. Поэтому традиционно особое внимание муниципалитет уделяет сохранению существующих многоквартирных домов. Прежде всего, это касается фундаментов зданий. И даже в условиях дефицита бюджетных средств работы по сохранению устойчивости перспективных домов проводятся ежегодно и, убеждён, что эти мероприятия будут продолжены и в дальнейшем, - отметил председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв.

Решение по данному вопросу депутатский корпус примет на очередной сессии городского Совета.