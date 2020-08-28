В городе завершился ремонт ритуального зала

В рекордные сроки подрядная организация сдала данный объект - за два месяца строители полностью обновили внешний вид траурного зала. На месте прежнего мозаичного покрытия уложили новую керамическую плитку, заменили проводку, установили новое освещение – светильники, которые меняют световую тональность, - обновили потолок и заменили радиаторы отопления. Также был реконструирован и обновлен пьедестал для погребения.

«Последние два года на территории и внутри зданий активно ведутся ремонтные работы. Мы тщательно подбирали стиль отделки ритуального зала, чтобы подчеркнуть колорит и предназначение этого помещения. Помимо внутренней отделки в этом году были заменены крыши на зданиях ритуального зала, гаража и подсобного помещения», - поделился Дмитрий Самородов, начальник УКРиС.

Общая площадь помещения составляет примерно 500 квадратных метров. Сейчас, благодаря упорной работе подрядной организации, зал выглядит свежим и обновлённым.

«К сожалению, у нас нет времени на долгие ремонтные работы, так как это помещение необходимо для проведения ритуалов. Жизнь не стоит на месте, и люди не могут ждать, когда мы закончим весь ремонт. Но подрядчик быстро и качественно справился с работой и сдал объект раньше планируемого срока. В обновленном зале уже прошла первая панихида», - рассказал начальник УКРиС.