В городской администрации обсудили текущее состояние пожарной безопасности на территории Большого Норильска

По его словам, с начала текущего года в городе наблюдается прирост случаев возгорания. В течение января спасатели ликвидировали 22 пожара. Притом что за аналогичный период прошлого года их число составило 14, прирост составляет 33%. Сначала 2023 года в результате пожаров погиб один человек, ещё один получил травмы. В то же время как в прошлом году случаев гибели или травматизма зафиксировано не было. Основные причины пожаров – неисправность узлов и механизмов транспортных средств, неосторожное обращение с огнём, аварийный режим работы электрооборудования.

Местное управление МЧС на постоянной основе проводит работу по профилактике пожаров как собственными силами, так и совместно с ОМВД и «Центром социальной помощи семье и детям «Норильский».

Следующим доклад зачитал начальник управления по делам ГО и ЧС Игорь Большаков, который отчитался, что план по профилактике пожароопасных ситуаций, утверждённый на очередной комиссии в сентябре 2022 года, реализуется в полной мере.

Управляющие компании обеспечивают надлежащее состояние пожарных проездов к зданиям и сооружениям, а также ограничивают доступ к чердачным помещениям, техническим этажам и подвалам. Проводят профилактические осмотры оборудования и электросетей не реже одного раза в месяц. Управление экологии организует вывоз бесхозных автомобилей и балков.

«В прошлом году отделом опеки и попечительства было проведено 658 рейдов, в ходе которых установлено 35 дымовых извещателей. Дважды в месяц совместно с отделом МВД и отделом по надзорной деятельности и профилактической работе ГУ МЧС проводятся рейды по жилым помещениям, собственниками или нанимателями которых являются граждане из семей, имеющих детей, и находящихся в социально опасном положении», - отметил Игорь Большаков.

По итогам заседания глава города Дмитрий Карасев поручил разработать план охвата по профилактическому посещению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, находящихся под опекой, многодетных и малоимущих семей, а также усилить информирование населения.