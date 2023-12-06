В городской администрации утвердили дизайн-проект будущего визит-центра

В визит-центре развернутся аутентичная сувенирная лавка и арктическое кафе, где можно будет выпить кофе с привычными для Таймыра вкусовыми добавками, а также попробовать мороженое с углём или олениной.

Для местных мастеров, фотографов и художников будет отдельная возможность проведения выставок-продаж, а для туристического делового сообщества оборудован современный конференц-зал и переговорные.

По словам Владимира Баринова, заместителя главы города по информационной политике и перспективному развитию, над проектом была проделана большая работа – учтены все замечания и предложения.

Глава города Дмитрий Карасев также отметил, что новая концепция довольно уютная, но в то же время функциональная – центр наполнен всем необходимым:

«Предлагаю продолжить работу в рамках данной концепции. Теперь всё в наших руках, осталось только реализовать».

В результате совещания дизайн-проект помещения туристического визит-центра Норильска был утверждён.