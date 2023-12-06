В городской администрации утвердили дизайн-проект будущего визит-центра
В городской администрации утвердили дизайн-проект будущего визит-центра
Напомним, он откроется на Ленинском проспекте, 16, и станет центром притяжения для любителей туризма. Любой посетитель сможет получить здесь необходимую информацию о существующих маршрутах, экскурсиях, городских событиях.
В визит-центре развернутся аутентичная сувенирная лавка и арктическое кафе, где можно будет выпить кофе с привычными для Таймыра вкусовыми добавками, а также попробовать мороженое с углём или олениной.
Для местных мастеров, фотографов и художников будет отдельная возможность проведения выставок-продаж, а для туристического делового сообщества оборудован современный конференц-зал и переговорные.
По словам Владимира Баринова, заместителя главы города по информационной политике и перспективному развитию, над проектом была проделана большая работа – учтены все замечания и предложения.
Глава города Дмитрий Карасев также отметил, что новая концепция довольно уютная, но в то же время функциональная – центр наполнен всем необходимым:
«Предлагаю продолжить работу в рамках данной концепции. Теперь всё в наших руках, осталось только реализовать».
В результате совещания дизайн-проект помещения туристического визит-центра Норильска был утверждён.