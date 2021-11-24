В Городском центре культуры прошёл фестиваль-конкурс по современным танцевальным направлениям «Умка».

Фестиваль проводится ежегодно, в партнёрстве с местной общественной организацией «Танцуют все». В этом году на нём выступили около 800 танцоров в возрасте от пяти лет и старше. Они соревновались в различных номинациях и направлениях: «Хип-хоп», «Импровизация», «Фристайл», «Малые формы», «Ансамбли» и другие.

Общая продолжительность танцевальных номеров составила свыше 16 часов: только в категориях «соло» и «двойки» фестиваль длился более 15 часов.

Категории «соло» и «двойки» оценивали норильские хореографы: Ольга Радунцева, Елена Малько, Татьяна Самсонова, Лариса Титоренко, Русалина Чураева, Марина Панфёрова, Светлана Дзюбенко, Лилия Якупова, Ольга Волкова, Ирина Рафикова.

А вот выступления хореографических коллективов в номинациях «Ансамбли» и «Малые формы» в этом году записали на видео и отправили на материк на рассмотрение специалистов российского уровня. В их числе Марина Гайдадина (Санкт-Петербург), финалистка ТВ-проекта «Звезда танцпола» (MTV), ведущая программы Dance Life на Муз-ТВ, организатор международных мастер-классов, официальный представитель JustDebout officiel и лагеря DanceVille; Антон Косов (Ярославль) – художественный руководитель собственного театра танца; Яков Копанев (Санкт-Петербург) – руководитель танцевальной студии Smile Dance Community, двукратный чемпион России Hip-Hop International Russia, четырехкратный финалист чемпионата мира в США, серебряный призёр чемпионата Европы в Германии United Dance Open; Руслан Светачев (Москва) – генеральный директор продюсерской компании РуАнД, директор труппы Русского национального звездного балетного театра.

В преддверии выступлений члены жюри в видеоформате приветствовали участников фестиваля и пожелали им удачи. Теперь экспертам предстоит подвести окончательные итоги, которые будут оглашены 27 ноября.