В Госдуму внесён законопроект об ограничении использования мобильных телефонов школьниками во время занятий
В Госдуму внесён законопроект об ограничении использования мобильных телефонов школьниками во время занятий
Их применение будет возможно только в случаях, предусмотренных образовательной программой. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.
«В целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ устанавливается, что во время их проведения использование средств связи для обучающихся не допускается», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Исключениями будут случаи, предусмотренные образовательной программой, а также угроза жизни и здоровью школьников.
Кроме того, законопроект направлен на повышение авторитета педагогической профессии. Вместе с тем документом предусматривается механизм обязательного рассмотрения администрацией школы обращений педагогов о применении дисциплинарных взысканий к обучающимся, которые нарушают правила внутреннего распорядка.