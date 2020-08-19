МАУ ИЦ «Норильские новости»

В гости к морякам

В гости к морякам

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В гости к морякам

Открываются экскурсии на пришвартованные корабли в Дудинке.

В гости к морякам

С завтрашнего дня, 20 августа, все желающие смогут посетить с экскурсией большой противолодочный корабль «Североморск» и большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский». Время посещения с 09.00 до 13.00 и с 15.00 до 20.00. Вход свободный.


Корабли пришвартованы на 8-9 причале Дудинского морского порта. Экскурсии будут проходить ежедневно до 31 августа.


Посещение кораблей пройдёт с соблюдением всех противоэпидемических мер организованными группами до 20 человек. Перед входом все гости пройдут через мобильную дезинфекционную кабину. При себе необходимо иметь паспорт и средства личной защиты.


Дополнительная информация по телефону 8 (39191) 28-404.

Фото Денис Кожевников
19 августа в 17:39 570
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