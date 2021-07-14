В Хатанге появится стация очистки воды и обеззараживания холодной воды

Краевой министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев побывал на строительной площадке. Рабочие уже установили ростверки здания будущей станции, уложили все модули полов, выставили стойки стен и устанавливают модули перекрытия. Здание операторной уже почти готово. Одновременно идёт прокладка кабеля для подключения станции к электросети. Планируется к концу месяца завершить возведение зданий и в начале августа приступить к внутренней отделке помещений. Затем будет установлено технологическое оборудование, дизельная электростанция, трансформаторная подстанция и тепловой пункт. В завершении подрядчик благоустроит прилежащую территорию и установит ограждение вокруг станции. Ввести объект в эксплуатацию по графику должны до декабря этого года.

На сегодняшний день в Хатанге действует открытый водозабор, в котором вода не проходит необходимый уровень очистки. Новая станция обеспечит 2600 жителей села качественной питьевой водой. В сутки станция будет пропускать более трёх тысяч кубометров воды.

«Главная наша задача - создать благоприятные условия для проживания граждан как на юге края, так и в Заполярье. Мы должны построить станцию очистки и запустить её в эксплуатацию в установленные сроки», - отметил Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ края.