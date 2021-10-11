В Хатанге состоялось торжественное открытие нового аэровокзала

Строительство из-за экстремальных климатических условий пришлось разбить на три этапа. В 2019 году был изготовлен блок-модуль будущего аэровокзала, в 2020-м конструкция была доставлена в Хатангу, а в этом строительство нового аэровокзала завершилось. Инициатива принадлежала федеральному казённому предприятию «Аэропорты Красноярья», в ведении которого сегодня и находится аэропорт Хатанга. На реализацию проекта из федерального бюджета было выделено 90 млн рублей.

Общая площадь аэровокзала - более 1000 кв. м. В нём разместились помещения для пассажиров и служб, обеспечивающих эксплуатацию аэропорта. Новое здание соответствует требованиям по обслуживанию маломобильных групп населения и пассажиров с детьми.

«Открытие этого объекта - долгожданное событие для жителей Таймыра. С сентября по июнь на полуострове держатся отрицательные температуры. Навигация в Хатангу длится всего месяц, с конца августа по сентябрь, поэтому единственным круглогодичным вариантом добраться до Хатанги остаётся авиасообщение», - отметил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Аэропорт Хатанга включён в маршрутную сеть авиакомпании «КрасАвиа». Отсюда отправляют пассажиров и грузы в Красноярск, Норильск и Диксон, осуществляют почтовые и пассажирские перевозки по Таймыру. Также аэропорт обслуживает транзитные воздушные суда из разных регионов РФ.