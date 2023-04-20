В Хатанге создадут аварийно-спасательную службу

Для достижения поставленной цели в Хатангу уже направлена новая техника, а именно — два трекола, два вездехода, необходимые запчасти и другое. Формированием службы займётся управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района.

Формирование подразделения аварийно-спасательной службы начнётся уже 1 июня. Следующим этапом станет строительство нового здания для подразделений пожарно-спасательной службы, так как действующее пожарное депо находится в неудовлетворительном состоянии. А также это необходимо для обеспечения безопасности постоянного потока туристов.