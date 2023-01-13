В Хатанге твёрдые коммунальные отходы будут обезвреживать в специальных установках

Государственная экологическая экспертиза одобрила использование нового оборудования. Специальная установка соответствует всем экологическим, санитарным и технологическим требованиям. С её помощью будет обезвреживаться не только новый мусор, но и тот, что копился с советских времён.

Оборудование запустят в эксплуатацию после определения тарифа – в третьем квартале текущего года.

На Таймыре это первая подобная установка. Позже такое же оборудование планируется запустить в посёлках Снежногорск, Носок, Бор и селе Караул.

«Северные территории отличаются суровыми климатическими условиями, отсутствием инфраструктуры, сложной транспортной логистикой – населённые пункты находятся друг от друга на больших расстояниях. В условиях вечной мерзлоты захоранивать отходы не представляется возможным, поэтому определён оптимальный вариант утилизации отходов», - сообщила Анна Муравьева, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.