В Хатанге завершилась навигация

Силами порта в сельское поселение Хатанга было завезено 17,5 тысячи тонн каменного угля. Дизельное топливо также завезено в полном объёме: 1370 тонн для электроснабжения посёлков и 2,6 тысячи тонн – для энергетических нужд села Хатанга. 1,7 тысячи тонн топлива ТС-1 доставлено для выполнения авиарейсов авиакомпанией «КрасАвиа».

Кроме того, было доставлено более 2,5 тысячи тонн генерального груза, из них 1,6 тысячи тонн продуктов питания. Прибывшие на судах грузы были оперативно разгружены и доставлены адресатам, в частности, загружены в складские помещения.

Часть субсидированных продуктов уже поступила на прилавки хатангских магазинов. Сейчас уже можно купить овощи по следующим ценам: картофель, морковь, свекла - до 80 рублей, лук – до 85 рублей за килограмм.