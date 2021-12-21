В Хатанге завершили строительство станции очистки воды

Накануне выполненные работы по возведению станции второго подъёма с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды проинспектировали заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Гаврилов и глава Таймыра Евгений Вершинин.

Строительство станции шло в течение двух лет. Работы выполнялись по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». На эти цели из бюджетов всех уровней направили 72,6 млн рублей.

Ввод станции позволит закрыть проблему с низким качеством питьевой воды, поступающей в сеть из открытого водозабора в дома жителей села. Пропускная способность объекта составит 3,2 тысячи кубометров воды в сутки.

В состав построенного комплекса очистки воды входит ряд объектов. Здание водоподготовки, в котором установлено основное технологическое оборудование: насосы, современная система фильтрации, ультрафиолетовые очистители и другое оборудование. Также возведено здание операторной для размещения специалиста, отвечающего за технологические процессы. К зданиям проложена вся необходимая инженерная инфраструктура. Для электроснабжения объектов установлены дизельная электростанция и две трансформаторные подстанции.

Евгений Гаврилов, заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края, отметил, что станция очистки воды в Хатанге – это первый объект по федеральному проекту «Чистая вода», выполненный на территории Крайнего Севера:

«Объект достаточно сложный. Сейчас техническая готовность станции очень высокая. Успешно проведены пуско-наладочные работы. Установлено современное технологическое оборудование очистки воды. Уже в самое ближайшее время жители села будут обеспечены качественной питьевой водой, отвечающей всем предъявляемым требованиям».