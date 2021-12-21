МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Хатанге завершили строительство станции очистки воды

В Хатанге завершили строительство станции очистки воды

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В Хатанге завершили строительство станции очистки воды

Её ввод позволит закрыть проблему с низким качеством питьевой воды в домах жителей села.

В Хатанге завершили строительство станции очистки водыВ Хатанге завершили строительство станции очистки водыВ Хатанге завершили строительство станции очистки водыВ Хатанге завершили строительство станции очистки водыВ Хатанге завершили строительство станции очистки водыВ Хатанге завершили строительство станции очистки воды

Накануне выполненные работы по возведению станции второго подъёма с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды проинспектировали заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Гаврилов и глава Таймыра Евгений Вершинин.

Строительство станции шло в течение двух лет. Работы выполнялись по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». На эти цели из бюджетов всех уровней направили 72,6 млн рублей.

Ввод станции позволит закрыть проблему с низким качеством питьевой воды, поступающей в сеть из открытого водозабора в дома жителей села. Пропускная способность объекта составит 3,2 тысячи кубометров воды в сутки.

В состав построенного комплекса очистки воды входит ряд объектов. Здание водоподготовки, в котором установлено основное технологическое оборудование: насосы, современная система фильтрации, ультрафиолетовые очистители и другое оборудование. Также возведено здание операторной для размещения специалиста, отвечающего за технологические процессы. К зданиям проложена вся необходимая инженерная инфраструктура. Для электроснабжения объектов установлены дизельная электростанция и две трансформаторные подстанции.

Евгений Гаврилов, заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края, отметил, что станция очистки воды в Хатанге – это первый объект по федеральному проекту «Чистая вода», выполненный на территории Крайнего Севера:

«Объект достаточно сложный. Сейчас техническая готовность станции очень высокая. Успешно проведены пуско-наладочные работы. Установлено современное технологическое оборудование очистки воды. Уже в самое ближайшее время жители села будут обеспечены качественной питьевой водой, отвечающей всем предъявляемым требованиям».

21 декабря в 11:30 490
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