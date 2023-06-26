В ходе ремонта мемориала «Чёрный тюльпан» выявлены проблемы с бетонным основанием

Нынешний капитальный ремонт самый масштабный с момента открытия памятника воинам-интернационалистам в 2006 году. До этого построенный на добровольные пожертвования норильчан монумент лишь локально подвергался косметической отделке и замене вышедших из строя деталей оформления. Поскольку гранитная облицовка покрылась трещинами и ржавчиной, чему стала виной разрушающаяся арматура в бетонном основании, администрация Норильска приняла решение выделить 28 миллионов рублей на то, чтобы привести мемориал в надлежащий вид.

– Этот монумент очень важен для жителей Норильска и в целом для региона, поэтому перед тем, как допустить подрядчика на объект, были тщательно изучены примеры выполнения аналогичных работ в других городах. Опытный подрядчик «КомфортСтрой» из Хабаровска специализируется на работе с гранитом как раз на воинских памятниках, — рассказал директор управления жилищно-коммунального хозяйства Норильска Сергей Гарбарук.

Во время демонтажа старой облицовки обнаружилось, что бетонное основание пришло в непригодность. Поэтому его восстановят, и уже после этого займутся установкой новых гранитных плит. Как подчеркнул Сергей Гарбарук, главная задача — максимально сохранить внешний вид памятника, выполненного по проекту Ларисы Шайдуллиной. Однако совсем без изменений обойтись не удастся.

– Связано это с новым видом крепления гранита, — поясняет директор управления ЖКХ. — Если раньше он держался на цементе, то новые плиты будут крепиться на металлической подсистеме, дополнительно защищённой от коррозии. Это приведёт к тому, что размеры памятника слегка увеличатся.

Помимо этого, изменится конструкция ступеней, ведущих к «Чёрному тюльпану». Сейчас они узкие и выполняют, скорее, декоративную функцию. После ремонта шаг ступеней станет шире, благодаря чему можно будет без труда подняться к монументу, чтобы возложить цветы.

Окончание ремонта намечено на конец октября.