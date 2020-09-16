В хранилищах топлива на месте разлива обнаружена аномалия

По данным ТАСС, геофизики с помощью сейсмоакустического приёмника обследовали хранилища топлива. Принцип приёмника прост: на стену при помощи магнита крепят датчик на пять минут, далее на расстоянии трёх метров повторяют всю процедуру. Таким образом, создаётся частично-амплитудная картина, по которой можно обнаружить ржавчину и тонкие стены. Во время проверки были обнаружены несоответствия в двух из трех оставшихся хранилищах топлива.

- Очень важными были геофизические исследования амплитуды стоячих волн по шумам четвертого, третьего и второго хранилищ, пятое, к сожалению, было демонтировано. Видно, что в двух хранилищах тоже есть отклонения от нормы, вызывающие большие опасения, - заключил председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон.

Также академик добавил, что у ученых уже есть гипотеза о том, что на самом деле случилось с хранилищем. Но озвучат её специалисты только вместе с окончательными выводами.