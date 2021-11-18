В Художественной галерее Норильска появилась «Структура»

Виктор Иванович родился в Норильске в 1956 году. В детстве определился творческий путь будущего художника: основы изобразительной грамотности он постигал в Норильской детской художественной школе, где ему посчастливилось заниматься у знаменитого норильского мастера Николая Павловича Лоя.

Высшее образование Виктор Лемента получил в Красноярске, завершив обучение сначала в Красноярском художественном училище им. В. И. Сурикова, а потом и в Красноярском государственном художественном институте. После службы в армии, вернувшись в родной Норильск, он стал художником-проектировщиком в Норильских художественно-производственных мастерских Художественного фонда России, которые позже возглавил, став их последним директором. Активно участвовал в оформлении города, был автором проектов к 40-летию Норильска, 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, 60-летию и 65-летию Норильского комбината. С 1995 года занимался оформлением новогодних городков.

В начале 2000-х художник уехал в Красноярск, но неоднократно возвращался в родное Заполярье, принимая участие в различных творческих проектах в Норильске и Дудинке. Сейчас он продолжает начатый в северном городе путь художника-живописца и художника-проектировщика.

Полотна мастера находятся в музеях и частных коллекциях России, Германии, Швеции, США и Израиля. В музейном собрании Норильска хранится 23 произведения художника, часть из которых сейчас можно увидеть в Художественной галерее.

Художественная галерея (ул. Талнахская, 78) работает ежедневно с 11.00 до 19.00 (кроме понедельника), а в пятницу – с 13.00 до 21.00. Справки и запись на экскурсии по тел. 43-35-69.

Напомним: в музеях продолжают действовать масочный режим и социальная дистанция. Также при их посещении необходимо предъявить QR-код и подтверждающий личность документ.