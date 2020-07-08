В июне в Норильске родились 192 ребёнка. Девочек и мальчиков почти поровну – 94 и 98 соответственно.

В июне на свет появились сразу три пары близнецов: в одном случае – братья, ещё в двух – сёстры, рассказали в Норильском перинатальном центре.

Из 189 женщин, ставших в июне матерями, одна мамочка совсем молода – в возрастной группе 15–17 лет; 11 родили малышей в 18–19 лет. Чаще всего мамами становились женщины в возрасте от 25 до 29 лет. Значительно меньше женщин решились на рождение малышей в возрасте старше 40 лет – их двое.

88 женщин родили впервые, 68 – во второй раз. Для восьми женщин эти роды стали уже четвёртыми, а для двоих – пятыми.

Всего с начала года в городе родились 1 099 ребятишек: 528 мальчиков и 571 девочка. В их числе 11 близнецов – чаще в сочетании брат/сестра. За это время 434 женщины родили второго ребёнка, 399 – первого. 43 женщины родили в четвёртый раз, 11 – в пятый.